Aperam rame | ING enfonce bpost | Fiesta pour FNG (+ Briefing)

• Euronext Bruxelles

Le recul des valeurs minières en Europe, du fait du recul des cours des métaux industriels et des craintes persistantes entourant les tensions entre les Etats-Unis et la Chine, affectent des valeurs comme Aperam (2,87%) ou Umicore (-1,24%). Ces deux actions signent les reculs importants au sein du Bel20, aux côtés de Solvay (-2,24%).

• Le briefing actions belges

> Celyad - Celyad présente une mise à jour du candidat CAR-T NKG2D allogénique et autologue dans le traitement du cancer colorectal métastatique lors d'un congrès à Barcelone. Notre article

> FNG - FNG acquiert son homologue scandinave Ellos pour quelque 230 millions d'euros, soit plus que sa capitalisation boursière. L'annonce booste le titre sur la place bruxelloise. Degroof Petercam a placé son conseil d''accumuler' et son objectif de cours de 25 euros 'under review' (sous revue). Notre article| Le commentaire de Degroof Petercam