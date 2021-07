Aperam, star du Bel 20 | Berenberg fan de Lotus Bakeries | Objectif de cours revu pour Ageas (+Briefing)

Les baisses les plus marquées sont le fait de Galapagos (-1%), d’ Ageas (-0,9%) et de Colruyt (-0,7%). Oddo BHF a légèrement réduit son target sur l'assureur.

Briefing actions belges

>Euronav annonce un programme de développement conjoint avec le plus grand constructeur naval du monde, Hyundai Heavy Industries (HHI), et les sociétés Lloyd's Register et DNV, afin d'accélérer le développement de navires VLCC et Suezmax équipés de bicarburants à l'ammoniac (NH3). Euronav a aussi signé des contrats pour la construction de trois Suezmax. Le communiqué.