Aperam vu comme un gagnant de l'inflation

À la clôture des marchés, le Bel 20 a perdu 0,33%. Le CAC 40 a également terminé sur une légère baisse de 0,13%. L'AEX a perdu 0,84%, le DAX 0,13%, et le FTSE 100 0,39%. Le Stoxx 600 a lâché 0,46%. Après les records du Stoxx 600 et les sommets du CAC 40 la semaine précédente, les investisseurs semblent prendre leurs bénéfices.

Après leur méforme la semaine dernière, les secteurs les plus exposés au cycle économique ont été recherchés ce lundi. Le compartiment automobile a pris 0,56% et celui des banques 0,17%. Par contre, le secteur de la distribution a souffert (-0,9%) et celui de la technologie aussi (-1,36%). Les valeurs du transport ont perdu 1,27%. EasyJet et Ryanair ont lâché respectivement 3,87% et 3,63% après une dégradation de HSBC à "conserver" sur les deux compagnies aériennes.