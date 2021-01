Apple, Facebook et Tesla attendus avec des records

Apple , qui publiera comme Facebook et Tesla notamment, ses résultats après la fermeture des marchés américains, est aussi attendu avec de bons espoirs de surprise. Un chiffre d'affaires de 103,28 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,41 dollar pour le premier trimestre fiscal d'Apple sont attendus. Si son revenu dépasse 100 milliards de dollars, la société franchira un record. Les analystes attribuent en grande partie cette progression au calendrier de la gamme d'iPhone 12, doté d'un nouveau look, d'une connectivité de données cellulaires 5G et de nouveaux modèles en haut et en bas de la gamme de tailles.