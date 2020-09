Apple freine Wall Street dans son élan

La Bourse de New York n'a pas pu conserver l'élan de la veille et a terminé sans direction mardi, dans l'attente de l'issue d'une réunion monétaire de la Fed mercredi.

La Bourse de New York a terminé dans le vert, profitant de bonnes surprises économiques comme l'accélération de la production industrielle et du rebond des ventes au détail en Chine, du moral meilleur qu'attendu des investisseurs en Allemagne ou de la croissance de l'activité industrielle à New York.