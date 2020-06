Apple mène le Nasdaq à un nouveau record

La Bourse de New York a terminé dans le vert mardi dans un marché refusant de montrer le moindre signe d'essoufflement et soutenu par les grandes valeurs technologiques.

Les indices américains ont augmenté pour un deuxième jour, mais se sont effacés à la fin de la séance, craignant qu'un pic de cas de virus dans certains États ne freine l'activité économique. Le Dow Jones (+0,5%) et le S&P 500 (+0,43%) ont terminé dans le vert ce mardi. L'amélioration des données économiques et la perspective de nouvelles mesures de relance ont renforcé les espoirs d'une reprise rapide.

Apple , Amazon et Facebook ont fait un bond de près de 2% et ont propulsé le Nasdaq (+0,74%) vers un cinquième record ce mois-ci. Des sociétés de courtage ont augmenté leurs objectifs de prix pour les actions d'Apple (+2,13%) et UBS a amplifié ses estimations de livraison d'iPhone. Nike a augmenté de 2,45 %, les courtiers ayant relevé leurs objectifs de prix avant les résultats trimestriels.