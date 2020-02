Apple paye à nouveau sa forte dépendance à l'iPhone

Comme une piqûre de rappel. Le géant technologique Apple pourrait tomber de son piédestal ce mardi en perdant sa place sur le podium des plus grandes capitalisations boursières au profit de son rival Microsoft . La faute au nouveau coronavirus, le Covid-19. L'épidémie - qui a fait plus de 1.800 morts et infecté 70.000 personnes dans le monde - agit comme un grain de sable dans la machinerie bien huilée d'Apple et l'oblige à revoir à la baisse ses ambitions pour le deuxième trimestre de son exercice décalé.