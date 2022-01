Apple pèse 3.000 milliards de dollars en bourse

Apple est la première entreprise cotée au monde à franchir la barre des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Elle ne s'arrêtera sans doute pas là.

Et de un, et de deux, et de trois mille milliards… Le géant technologique Apple a franchi en séance ce lundi les 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Cela représente bien plus que l'ensemble du marché boursier allemand ou de l'économie britannique.

Et ne parlons pas du marché belge. Notre indice de référence, le Bel 20, ne vaut actuellement que 265 milliards d’euros (ou 300 milliards de dollars) malgré la présence de poids lourds européens comme AB InBev (116 milliards de dollars), KBC (35 milliards), UCB (21 milliards) et GBL (17 milliards).

Même le champion européen, LVMH (405 milliards), fait pâle figure face à côté du mastodonte américain. Il faut prendre un indice supranational comme l’Euro Stoxx 50 (4.500 milliards) – qui regroupe les 50 plus importantes sociétés cotées en zone euro – pour pouvoir contrebalancer le poids d’Apple. Un poids qui n'a cessé de gonfler au fil des années.

Considérée comme une valeur refuge

S’il a fallu 38 ans à la marque à la pomme pour atteindre le seuil symbolique de 1.000 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière, cela ne lui a pris que deux ans pour doubler de taille et un an supplémentaire pour franchir les 3.000 milliards.

"Apple semble être plus à l'abri des flux et reflux des forces économiques simplement à cause de cette marque très forte. Son pipeline de nouveaux produits est également assez solide" Susannah Streeter Senior investment and markets analyst chez Hargreaves Lansdown

L’action profite de l’engouement des investisseurs pour tout ce qui touche aux nouvelles technologies, mais beaucoup la considèrent également comme une valeur refuge en cas de forte volatilité à Wall Street.

"Apple semble être plus à l'abri des flux et reflux des forces économiques simplement grâce à sa marque très forte. Son pipeline de nouveaux produits est également assez solide", souligne Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Des résultats records

Et cela se voit dans ses résultats. Malgré la crise sanitaire, la firme dirigée par Tim Cook fait état de ventes records à chaque trimestre. Elle a ainsi enregistré, pour la première fois de son histoire, un chiffre d’affaires de 100 milliards de dollars pour les trois premiers mois de l’année 2021. Et le dernier trimestre de son exercice décalé 2020-2021 s’est soldé par un montant record de 83,4 milliards (en hausse de 29% sur un an).

+38% Apple a progressé de près de 38% depuis le début 2021, contre une hausse de près de 29% pour l’indice américain S&P 500.

Des résultats records qui se traduisent naturellement par une belle performance en bourse. Apple a progressé de près de 38% durant l’année 2021, contre une hausse de près de 29% pour l’indice américain S&P 500. Les autres Gafam que son Google (Alphabet), Amazon, Facebook (Meta) et Microsoft ont gagné, de leur côté, entre 5% et 70% sur la même période.

Apple sous-évaluée?

La société basée à Cupertino, en Californie, se négocie actuellement à 31 fois les bénéfices projetés au cours des 12 prochains mois, contre une moyenne de 22 fois pour les sociétés du S&P 500. L'analyste Katy Huberty, de Morgan Stanley, affirme pourtant que l'action est sous-évaluée si l'on considère les revenus futurs qu'Apple pourra tirer de projets en développement tels que la réalité augmentée ou les voitures autonomes.

"Malgré une contribution substantielle et constante aux revenus des nouveaux produits et services, le cours de bourse ne semble pas les prendre en compte. Nous pensons que cela changera à mesure qu'Apple s'approchera du lancement d'un produit de réalité augmentée au cours de la prochaine année." Katy Huberty Analyste chez Morgan Stanley

"Malgré une contribution substantielle et constante aux revenus des nouveaux produits et services, le cours de bourse ne semble pas les prendre en compte. Nous pensons que cela changera à mesure qu'Apple s'approchera du lancement d'un produit de réalité augmentée au cours de la prochaine année", explique-t-elle dans une note publiée la semaine dernière. C'est pourquoi son objectif de prix est passé de 164 dollars à un sommet de 200 dollars.

Mais le broker le plus optimiste n'est autre que JPMorgan, qui a relevé son "target price" à 210 dollars. Selon lui, un iPhone SE doté de la 5G pourrait voir le jour en 2022. Ce qui devrait doper les ventes à court terme. Il table sur la production de 250 millions d'iPhones l'an prochain.

Lire aussi La voiture électrique d'Apple pourrait débarquer dès 2025

Des iPhones sous le sapin?

Notons que tous ne sont pas aussi confiants. L'objectif de cours moyen pour Apple s'élève à 170,69 dollars. La faute aux problèmes d'approvisionnement et à la pénurie de semi-conducteurs. Le quotidien économique japonais Nikkei a rapporté que la production des différents modèles d'iPhone 13 a diminué de 20% en septembre et en octobre par rapport à ce qui était initialement prévu.

Du côté d'Apple, on se veut rassurant. "Nous faisons tout notre possible pour obtenir plus (de puces) et aussi tout ce que nous pouvons faire sur le plan opérationnel pour nous assurer que nous avançons aussi vite que possible", a récemment déclaré son CEO Tim Cook à l'agence Reuters.

Le directeur financier Luca Maestri a affirmé, pour sa part, que les ventes du trimestre actuel seraient "très solides" et atteindraient probablement un niveau record, avec des marges brutes de l'ordre de 41,5% à 42,5%.