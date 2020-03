Après le plongeon, la tentative de rebond n'a pas duré (débriefing actions européennes)

On peut néanmoins parler de rebond pour certains segments du marché, tels que les secteurs des matières premières, des technologies, de la banque, de l'automobile et du pétrole. Hormis les technos, il s'agit des secteurs qui s'étaient retrouvés en queue de peloton lors de la dégringolade de lundi.

L'auto et les banques sont en première ligne en cas de récession due aux conséquences du coronavirus. Les valeurs pétrolières et minières ont quant à elles bénéficié d'une remontée des prix pétroliers, qui avaient subi, lundi, leur plus lourde chute en près de trente ans.