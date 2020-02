Après une trêve imposée par le coronavirus, le Bel 20 reprend sa folle ascension

Actions en retard

L’indice dispose-t-il encore de suffisamment de munitions pour aller beaucoup plus en avant? Ces 12 derniers mois, les économistes n’ont cessé de revoir à la baisse leurs prévisions de croissance pour les économies dans le monde. Avec le risque que cela affecte la croissance des profits des sociétés . On peut dès lors se demander si l’accélération de la hausse des cours des actions ces derniers jours ne fait pas courir un risque élevé aux investisseurs, celui de se glisser dans une bulle . Si l’on se fie aux données compilées par Bloomberg, ce danger ne semble pas imminent. Les 20 actions liées au Bel 20 se traitent à l’heure actuelle à 15,5 fois en moyenne les bénéfices attendus pour 2019, contre une moyenne de long terme de 16 fois.

Le Bel 20 dispose encore d’autres atouts. Des 20 actions qui le composent, 4 n’ont pas encore retrouvé leur plus haut point historique atteint avant la crise financière. Il s’agit de Cofinimmo , KBC , ING et Ageas . En toute logique, le Bel 20 profitera de la possibilité pour ces valeurs de revenir à leur niveau record, en tous les cas pour les deux premières qui s’en rapprochent.

Tweets moins agressifs

L’apaisement des tensions commerciales internationales est aussi de nature à profiter au marché, tout comme la volonté de la Chine de tout faire pour assurer de la croissance à son économie. Enfin, le Bel 20 et les Bourses dans le monde pourront s’appuyer sur la bonne tenue attendue de celle de New York en 2020. Après avoir permis aux Américains de bénéficier d’une hausse de 60% de Wall Street depuis son accession à la présidence des Etats-Unis en 2016, Donald Trump ne prendra pas le risque de la déstabiliser à quelques mois des nouvelles élections pour lesquelles il est candidat. L’avez-vous remarqué ? On n’entend plus beaucoup parler de ses tweets à Wall Street…