Aramco estime valoir jusqu'à 1.700 milliards de dollars

On en sait davantage sur la très attendue entrée en Bourse de Saudi Aramco . La compagnie pétrolière a fixé une fourchette de prix pour les quelque 3 milliards d'actions mises en vente (soit 1,5% du capital), de 30 (7,23 euros) à 32 riyals. Ce qui la valorise au final à entre 1.600 et 1.700 milliards de dollars, en deçà des 2.000 milliards visés initialement en 2016 par le prince héritier Mohamed ben Salman.

"La fourchette de prix d'Aramco tient compte de certaines incertitudes qui n'ont pas été entièrement absorbées lors de la première tentative d'introduction en bourse", souligne Jaafar Altaie, directeur général du groupe de consultance Manaar. "Cette nouvelle fourchette, plus basse, prend en compte des problèmes d'approvisionnement et une demande qui ne semble pas si bonne maintenant." Le groupe est également confrontée au défi de la lutte contre le changement climatique, qui cible notamment les plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde.