Les investisseurs peuvent s'inscrire du 17 novembre au 4 décembre pour acquérir des actions de la compagnie pétrolière médicale publique saoudienne Aramco qui compte entrer en bourse. On la considère comme l'entreprise la plus rentable du monde.

Aramco avait indiqué la semaine dernière sa décision d'être introduit en Bourse mais n'avait pas fourni de détails. Dans ce document épais de 658 pages, Aramco précise qu'il réservera une partie de ses actions aux investisseurs institutionnels, parmi lesquels des compagnies étrangères, et à des investisseurs individuels qui seront des ressortissants saoudiens et du Golfe. La compagnie indique qu'un maximum de 0,5% de ses parts ira à des investisseurs individuels et que le pourcentage réservé aux plus grands investisseurs sera déterminé plus tard, stipule le document.