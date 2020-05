Aramco progresse après avoir maintenu son dividende

Le cours du baril de Brent a chuté de 65,6% au premier trimestre , avant que les producteurs de l'Opep+ n'acceptent de réduire l'offre de pétrole de 9,7 millions de barils par jour à partir de mai pour aider à consolider la chute des prix et à limiter l'offre excédentaire.

Les dividendes de 18,75 milliards de dollars pour le premier trimestre 2020 sont les plus élevés de toutes les sociétés cotées dans le monde.

Le bénéfice net d'Aramco est tombé à 62,48 milliards de riyals (16,64 milliards de dollars) après impôts pour le trimestre au 31 mars, contre 83,29 milliards un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 17,8 milliards de dollars, selon l'estimation moyenne de la banque d'investissement égyptienne EFG-Hermes, de la firme saoudienne Al Rajhi Capital et de la société Arqaam Capital basée à Dubaï.