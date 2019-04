ArgenX crève le plafond (+Débriefing actions belges)

Le Bel 20 a signé une sixième séance consécutive à la hausse, de quoi propulser l'indice vedette en marché haussier. AB InBev et Galapagos terminent la semaine en boulet de canon.

Le Bel 20 a rapidement franchi le cap des 3798 points, synonyme d'une entrée dans un "bull market", autrement dit une progression d'un peu plus de 20% depuis son dernier point bas du 27 décembre. L'indice bruxellois a ensuite reflué avant de repartir à la hausse en début d'après-midi pour dépasser franchement ce cap symbolique. Il a été bien aidé par le numéro un de la cote, AB InBev. L'action du groupe brassicole a engrangé 1,85% pour finir à 76,90 euros. Les analystes de Bank of America Merrill Lynch ont relevé leur objectif de cours de 60 à 82 euros, et le conseil de "sous performance" à "neutre". De son côté, UBS s'est montrée optimiste pour les ventes du premier brasseur de la planète au premier trimestre. Un cocktail détonnant qui envoie l'action à son pic de la fin septembre.