Argenx a maigri de 23% en un mois (Débriefing actions belges)

Malgré une brève incursion dans le vert après l'ouverture à Wall Street, le Bel 20 n'a pas pu rebondir ce vendredi. L'indice bruxellois a été freiné par les biotechs et UCB.

Le Bel 20 a commencé la séance avec tous ses éléments dans le rouge, les investisseurs restant préoccupés par la poussée de fièvre des rendements obligataires. En milieu d'après-midi, l'indice vedette a tenté un rebond, pointant alors en territoire positif en réaction aux chiffres de l'emploi US. Mais dans les minutes suivantes, le Bel 20 est retombé dans le rouge. À la cloche, cinq titres, dont AvH (+0,91%) et ING (+1,60%), ont pu engranger des gains. L'indice de référence du marché bruxellois a terminé la journée en recul de 1,02% pour repasser sous les 3.800 points. Le Bel 20 reste toutefois dans le vert depuis le début de l'année.

Comme la veille, Argenx a hérité du bonnet d'âne de l'indice et a dû ronger son frein dans le bas du tableau. La biotech, dont la valorisation est très sensible à la remontée des taux, a lâché 5,53%. Son cours évolue à présent sous les 240 euros. Le 11 février dernier, il perçait un record à 314,60 euros. Il a depuis fondu de plus de 23%.