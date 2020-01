Argenx atteint un record (débriefing actions belges)

argenx et Galapagos ont soutenu le Bel 20. Hors indice, Biocartis s'est distingué en affichant son optimisme. UCB a bénéficié d'une note d'analyste favorable. Situation inverse pour Ontex et Ageas.

La Bourse de Bruxelles a bénéficié de l'effet de soulagement qui a parcouru les marchés européens après la diminution des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran. En clôture, le Bel 20 a gagné 0,84%.

AB InBev (-0,25%) continue son recul entamé vendredi dernier. En cinq séances, l'action du groupe brassicole a déjà perdu 1,6%. De quoi aiguiser l'appétit d'investisseurs en quête de bonnes affaires? AB InBev a aussi annoncé un gros contrat d'approvisionnement en énergie verte, ce qui lui permettra de séduire des investisseurs de plus en plus friands de placements durables.

Ageas s'est replié de 0,08%. RBC Capital Markets, filiale de Royal Bank of Canada, a abaissé sa recommandation sur le titre du groupe d'assurances d'"acheter" à "conserver". Le courtier a aussi fait descendre son objectif de cours de 48 à 47 euros. RBC rejoint ainsi les douze autres courtiers qui conseillent de "conserver" l'action du groupe belge. Il ne reste plus que Morgan Stanley qui maintient son conseil à "acheter". Six autres courtiers estiment qu'il faut "vendre" le titre.