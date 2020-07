Argenx au sommet (débriefing actions belges)

Les valeurs de la banque et des télécoms ont pesé sur le Bel 20. Ageas a bénéficié d'un effet sectoriel. Argenx a atteint un record. Mithra a poursuivi sur sa lancée.

La Bourse de Bruxelles n'a pas résisté au courant vendeur qui a dominé les marchés européens mardi. Les investisseurs se sont inquiétés au sujet de la vigueur de la reprise économique parce que la Commission européenne a revu ses prévisions à la baisse pour cette année et l'an prochain. Dans ce contexte incitant à la prudence, le Bel 20 a clôturé en baisse. L'indice belge a perdu 0,30%.

Les ventes ont ciblé les actions qui avaient le plus progressé auparavant sur la base de l'espoir d'une reprise vigoureuse de la croissance économique. C'est notamment le cas des valeurs bancaires. KBC a reculé de 1,73% et ING a cédé 2,06%.

Le secteur télécom, qui avait déjà bien souffert la semaine dernière, reste sous pression. Proximus a abandonné 1,73% et Telenet s'est replié de 1,33%. Les travailleurs regagnent de plus en plus leur lieu de travail, ce qui réduit la consommation de données qui avait soutenu les valeurs télécom durant le confinement.