Argenx bondit | Avis de broker sur Exmar | VGP ex-dividende (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes poursuivent sur leur lancée haussière ce mardi matin, soutenues par la perspective d'un redémarrage de l'économie mondiale qui relègue au second plan les inquiétudes sur la pandémie, les tensions sino-américaines et l'agitation à Hong Kong.

Argenx, qui a publié les résultats positifs d’un essai clinique, bondit de 16%. Elle est suivie par KBC (+4,1%), ING (+3,2%) et Ageas (+2,8%). Pointons encore la bonne tenue d’ AB InBev (+1,6%) et d’ Umicore (+1,6%).

UCB affiche le recul le plus sensible (-1,7%) parmi les rares valeurs en baisse. Colruyt s’effrite de 0,4% et Sofina de 0,2%.