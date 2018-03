Argenx et Melexis en lice pour une place dans le Bel 20

Les favoris

Les chiffres

La capitalisation boursière d’Argenx a été multipliée par près de six depuis la dernière mise à jour du Bel 20 lorsqu’Ahold Delhaize et Elia ont laissé leur place à la Sofina et à Aperam . Cette envolée est le fruit d’une introduction à Wall Street en mai et d’une augmentation de capital en décembre. De ce fait, la part des investisseurs plus anciens a été réduite et celle du flottant a augmenté.