Argenx et les banques donnent un coup de fouet au Bel 20 (+débriefing actions belges)

Le Bel 20 est repassé au-dessus des 3.100 points, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis fin avril. Soutenu notamment par le bond des valeurs bancaires comme KBC (+12,69% à 49,54 euros) et ING (+6,83% à 5,69 euros), l'indice phare de la Bourse de Bruxelles a clôturé sur une progression de 5,38% à 3.165,46 points. Parmi les rares valeurs qui ont terminé en territoire négatif, Sofina a reculé de 1,08% à 228,50 euros, WDP de 1,70% à 23,73 euros et Galapagos de 3,04% à 188,10 euros.