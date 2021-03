Argenx ne parvient pas à convaincre

Le titre argenx a chuté après la publication des résultats trimestriels du groupe. Il s'est retrouvé au fond du Bel 20 ce jeudi. La biotech a indiqué que son cash atteignait 1,627 milliard d'euros fin 2020 . Elle n'a pas inclus le 1,15 milliard de dollars levé en février via une offre globale.

Ses dépenses opérationnelles ont presque doublé , passant de 262,2 à 474,8 millions d’euros. Celles concernant plus précisément la recherche et le développement se sont élevées à 325,5 millions d’euros, en hausse de 127,8 millions d’euros.

Pas grand-chose de neuf

Les analystes n'ont pas réagi après la publication des résultats d'argenx. Ils ont maintenu leur recommandation à "conserver" et leur prix cible sur le titre. "Aucun nouvel élément n'a été révélé avec les résultats", constate Thomas Guillot, analyste chez Degroof Petercam.

" Hormis le changement de directeur financier envisagé , la mise à jour d'argenx ne contient aucune nouveauté . Alors que le flux de nouvelles des données cliniques globales pour le reste de l'année sera rare, mis à part les données de la phase I de l'ARGX117, la société disperse de plus petites mises à jour tout au long de l'année", indique Lenny Van Steenhuyse, analyste chez KBC Securities.

La mauvaise nouvelle de mardi

Le titre avait déjà souffert mardi. On avait alors appris que la Food and drug administration (FDA), le régulateur américain, avait accepté d’examiner le dossier de commercialisation du produit phare d'argenx, l’efgartigimod, injecté en intraveineuse, dans le traitement de la myasthénie grave généralisée. Ce qui avait déçu les marchés, c'est que l’agence américaine s’est donné 10 mois, jusqu’au 17 décembre, soit la durée standard, pour étudier en profondeur cette demande. Ils attendaient un délai plus court.