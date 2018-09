Argenx se fait du mauvais sang, Proximus soutenue par un broker (+Briefing)

Les derniers épisodes de la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine ne pèsent guère sur les marchés d'actions en Europe qui ont ouvert en hausse ce jeudi matin.

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse ce jeudi, les investisseurs paraissant réviser à la baisse l'impact sur les marchés de la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine.

Profitant d’une note d’un broker, Proximus se distingue avec un gain de 3,1%. Telenet , par contre, est victime du même broker et recule de 1,1%. Après sa chute de 11% mercredi, la biotech Argenx perd encore des plumes (-3,8%) sans explication apparente. Galapagos est également en retrait (-1,5%).

Du côté des hausses, on retiendra les avancées de Van de Velde (+2%), d’ Asit Biotech (+1,6%) et de Mithra (+1,30%).

• Le briefing actions

>Ageas a dévoilé hier à Londres son plan stratégique triennal pour la période 2019-2021, baptisé Connect-21. Ageas va lancer le programme Be Home pour permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible chez elles. Notre article.