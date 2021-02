Argenx suspendue | Avis de broker sur Euronext et VGP | Nouveau "shorteur" sur Umicore (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont de nouveau ouvert en hausse mardi matin, sur fond d'optimisme quant à l'adoption d'un plan de relance aux Etats-Unis et d'apaisement de la frénésie boursière ayant entouré GameStop et l'argent.

Barco (+2,7%) est en tête des hausses au sein du Bel 20. Elle est suivie par AB InBev (+1,9%), Galapagos (+1,4%) et ING (+1,4%).

Seuls les opérateurs télécoms sont dans le rouge au sein de l’indice, Proximus cédant 0,2% et Telenet 0,3%.

Nyxoah , pour sa part, prend 6,4%. La medtech va développer un nouveau dispositif contre l’apnée obstructive. Exmar avance de 4,7% et Biocartis de 4,4%.

Dans le bas du tableau, épinglons la présence de Warehouses (-4,3%), d’ Ontex (-1,2%) et de Celyad (-1,6%).

Le briefing actions belges

>VGP signale que pour 2020, il s’attend à un bénéfice net compris entre 355 millions et 375 millions d’euros contre 205,6 millions un an plus tôt. Le CEO précise que 2021 a débuté de façon très dynamique. Le communiqué.