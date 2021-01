Asit biotech a déposé son plan de réorganisation judiciaire

Asit Biotech , toujours sous PRJ depuis les résultats décevants dans l’allergie aux pollens de graminées, a déposé son plan de réorganisation judiciaire sur Regsol, la plateforme digitale des faillites. Les investisseurs peuvent le consulter sur le site de la biotech et les créanciers voteront sur ce plan le 3 février 2021.

Rappelons que la biotech avait annoncé lundi un partenariat potentiel avec le groupe DMS Group. Si cette opération venait à se réaliser, "ce qui n’est pas encore certain et dépend de la réalisation d’un certain nombre de conditions", précise Asit Biotech ce vendredi, cette même assemblée générale sera invitée à approuver le plan "DMS".