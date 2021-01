La revanche du petit investisseur sur les marchés US.

Après l’épisode "Assaut sur le Capitole", voici la suite que même Hollywood n’aurait jamais pu imaginer. C’est l’assaut sur Wall Street, la revanche du petit investisseur face à "Big Short". C’est "The Wolf of Wall Street" contre les "pigeons qui ne veulent plus se faire pigeonner".

Des fonds spéculatifs qui, rappelons-le, ne sont pas toujours des enfants de chœur. Loin de là.

Ces derniers jours, les petits investisseurs américains rassemblés au sein de forums de discussion ont, grâce à leurs achats massifs d'actions et d'options, forcé des hedge funds à clôturer leurs positions à la baisse (short) sur des titres comme GameStop, entraînant des milliards de dollars de pertes pour ces fonds spéculatifs. Des fonds qui, rappelons-le, ne sont pas toujours des enfants de chœur. Loin de là.

Un de ces investisseurs qui a misé sur GameStop, un distributeur de jeux vidéo déficitaire, argumente que les éléments fondamentaux ne s’appliquent plus aux petits investisseurs. "Tout est une question de sentiment. La seule raison pour laquelle Tesla vaut ce qu’elle vaut, c’est parce que les gens croient dans cette société. Nous sommes une force qu’il faut prendre en compte". Tout est dit ou presque... Mercredi soir, alors que l’indice Standard and Poor’s 500 retombait dans le rouge depuis le début de l’année, GameStop affichait un bond de près de 1.750% depuis le 1ᵉʳ janvier!

C’est la bulle spéculative dans toute sa splendeur, telle que décrite par le prix Nobel d’économie Robert Shiller dans son livre "Irrational Exuberance". Les investisseurs se laissent guider par l’attrait de gains rapides et ne tiennent plus compte des éléments fondamentaux d’une société et de valorisations absurdes. Ils se croient plongés dans un jeu vidéo ou admis au sein d'un casino où l’on pourrait gagner à tous les coups.

Que la bourse se démocratise, on doit s’en réjouir. Mais gare aux excès. La bourse ne peut pas devenir un casino.

Dans cette logique de bulle, contemplant le succès facile de certains investisseurs, de nouveaux venus deviennent à leur tour des traders à domicile, car, on le sait tous, rien n’est plus irritant que de voir ses voisins (ou ses amis) s’enrichir sans réel effort. Ces différents éléments (soif de gains rapides, mimétisme comportemental, ambiance de casino) ont été répertoriés lors de tous les grands épisodes spéculatifs: la bulle dotcom, la bulle à la Bourse de Tokyo… Et cela s’est toujours terminé avec fracas.

