Attente autour de Mithra | Un shorteur se renforce sur Galapagos | Avis de broker sur Aperam (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en hausse ce mardi matin dans le sillage de Wall Street et Tokyo pour la première séance du quatrième trimestre, dans l'attente de nouvelles indications sur la santé de l'économie mondiale et dans l'espoir de voir progresser les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.