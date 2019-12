Au rythme des spéculations et cessions

Le titre KBC a grimpé de 0,18% à 67,26 euros. Le bancassureur et son partenaire slovène Nova Ljubljanska banka ont annoncé avoir vendu chacun leurs parts dans leur joint-venture, la compagnie d’assurance-vie NLB Vita, à Sava RE. Par conséquent, KBC se retire complètement de la Slovénie, qui n’est plus considérée comme un marché stratégique. " Cette transaction, qui aura un impact négligeable sur les résultats de KBC Groupe, s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de concentration sur nos marchés de base ", a expliqué Johan Thijs, le CEO de KBC. L’opération devrait être finalisée pour le deuxième trimestre de 2020.

Le titre Sipef a pour sa part bondi de 3,41% à 54,60 euros. Depuis le creux de la mi-août, lorsque Sipef a dû annoncer une perte au premier semestre en raison d'une faible production, d'un faible prix de l'huile de palme et d'éruptions volcaniques, l'action s'est déjà redressée de 55%. En cause, un fort rebond du prix de l’huile de palme. Celui-ci a grimpé de plus de 40% cette année et est en passe de signer sa meilleure performance en près de dix ans.