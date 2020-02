Au tour de Lagardère de craindre le coronavirus (débriefing actions européennes)

Les principaux indices actions en Europe ont à nouveau piqué du nez ce vendredi, les inquiétudes autour du coronavirus et d'une potentielle récession mondiale poussant encore les investisseurs à clôturer leurs positions. Cette séance clôt l'une "des semaines boursières les plus faibles de l'histoire" et il "n'y a pas d'accalmie en vue", commente Milan Cutcovic, analyste chez AxiTrader.