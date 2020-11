Au tour de Moderna d'enflammer les bourses (débriefing actions européennes)

Le CAC 40 a progressé de 1,70%, le DAX allemand de 0,47% et le Footsie britannique de 1,66%. L'indice Stoxx Europe 600 a de son côté pris 1,18%, porté notamment par les valeurs bancaires (+3,33%), automobiles (+2,60%) et du loisir (+2,48%).

Le titre BBVA a bondi de 15,25% à la Bourse de Madrid. La banque espagnole a annoncé qu'elle vendra ses activités américaines à PNC Financial Services Group Inc pour 11,6 milliards de dollars en cash, dans le cadre de l'une des plus grandes transactions bancaires mondiales cette année. Pour BBVA, cet accord entraînera une amélioration de 300 points de base du ratio de fonds propres CET1 et aura un impact positif de 580 millions d'euros sur son bénéfice net.