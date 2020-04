Auto et banques portent les bourses (+débriefing actions européennes)

Retour à l'optimisme sur les marchés à l'aube d'une semaine riche en réunions de banques centrales. Les secteurs automobile et bancaire ont porté la tendance.

Le Footsie britannique a progressé de 1,34%, le CAC 40 de 2,55% et le DAX allemand de 3,13%. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a pour sa part pris 1,77%. Tous les sous-indices sectoriels ont terminé en hausse.

En tête, le compartiment automobile a grimpé de 4,92%, dopé principalement par le constructeur français Renault (+8,86%). La France étudie la possibilité d'accorder un prêt d'environ cinq milliards d'euros au constructeur automobile. Pour Giulio Pescatore, analyste chez HSBC, "ce plan d'aide, conforme à nos attentes, lève une incertitude importante pour Renault concernant sa situation de trésorerie et la réaction du cours doit être lue dans ce contexte".

Le secteur bancaire (+3,88%) a, lui, profité de la performance de Deutsche Bank (+12,68%). La première banque allemande anticipe un bénéfice net de 66 millions d'euros pour le premier trimestre sur un produit net bancaire de 6,4 milliards d'euros et pense passer autour de 500 millions d'euros de provisions pour perte de crédit, soit trois fois plus qu'à la même époque l'an dernier. Les estimations d'analystes compilées par Refinitiv Data prévoyaient une perte nette de 106 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 5,7 milliards d'euros.