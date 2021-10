AutoStore, la plus grande introduction en bourse en Norvège depuis 20 ans

AutoStore, adossé à SoftBank, a signé la plus grosse introduction en bourse en Norvège depuis deux décennies. La société a levé 2,7 milliards de couronnes en espèces grâce à l'émission de nouvelles actions, tandis que les propriétaires existants tels que Thomas H. Lee Partners, EQT et d'autres ont vendu des actions d'une valeur de 15,3 milliards de couronnes.

Son action a grimpé de 11% , quelques minutes après le début des échanges à la bourse d'Oslo. "L'argent que nous obtenons de l'introduction en bourse sera principalement utilisé pour réduire la dette à un niveau plus normal pour une entreprise publique", a déclaré à Reuters le PDG Karl Johan Lier. Il prévoit de ramener le ratio de levier à environ 2,5 par rapport au ratio actuel compris entre 5 et 6.

"Compte tenu de l'essor du commerce électronique et des pénuries de main-d'œuvre actuelles, l'introduction en bourse d'AutoStore dans l'automatisation des entrepôts a un bon timing", a estimé Ben Nuttall, analyste principal chez Third Bridge.

Fondé en 1996, AutoStore compte 20.000 robots déployés dans plus de 35 pays pour automatiser les entrepôts. L'entreprise, dont les clients incluent ASDA, Gucci et Lufthansa, utilise des robots pour stocker et récupérer des produits, permettant aux clients de stocker quatre fois plus d'inventaire dans le même espace.