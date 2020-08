AvH et Acacia Pharma animent la séance (débriefing actions belges)

Le Bel 20 débute la semaine dans le vert avec une hausse de 2%. AvH profite d'un conseil d'achat et Acacia de la commercialisation de son traitement vedette.

Ackermans & van Haaren (AvH) était très en vue ce lundi sur le marché bruxellois. Le titre du holding a bénéficié d'un conseil d'achat émis par ABN Amro. Les analystes de la banque néerlandaise trouvent que le pessimisme entourant la valeur est exagéré. AvH, qui doit présenter ses résultats le 28 août, pourrait créer la surprise, selon ABN Amro, avec la bonne tenue de ses banques privées (Delen et Van Breda) moins vulnérables aux réductions de valeur sur les créances douteuses que les grandes banques. Autre motif de satisfaction: le groupe de construction et de dragage CFE , qui figure dans le giron du holding. CFE avait déjà tapé dans l’œil des analystes d'ABN vendredi dernier, réalisant alors une de ses meilleures séances depuis des années. Ce lundi, la remontée s'est poursuivie avec un gain de 12,61% propulsant l'action CFE à un sommet de deux mois et demi.