AvH et CFE lestés en bourse, mais pas par les analystes

Les résultats de CFE et AVH ont été accueillis froidement sur les marchés. Les analystes ont entrevus des améliorations pour le second semestre.

Ackermans & Van Haaren n'a pas convaincu les marchés avec ses résultats. CFE non plus. Les avis des analystes ont été partagés pour le holding. Pour le groupe industriel, les commentaires sont aussi prudents.

Chez KBC Securities, les analystes Michel Declercq et Jason Kalamboussis ont souligné dans une étude que "AvH a annoncé de solides résultats pour sa division bancaire. Le fait que le groupe a décidé de rétablir le dividende donne également un signal positif de la gestion". Ils ont réitéré leur recommandation à "conserver" avec un objectif de cours de 131 euros.

Chez ING, l'analyste Hans D'Haese s'est dit par contre décu des résultats du holding. "Nous notons des performances bien inférieures aux prévisions du Segment Marine Engineering & Contracting, la contribution de la banque privée est en hausse de 6% sur un an, mieux qu'attendus, et le segment Real Estate & Senior Care est passé au rouge alors que nous étions toujours à la recherche d'un petit résultat positif. Nous concluons que c'est un ensemble décevant des chiffres (avec de faibles dragages et immobilier, alors que les banques sont à nouveau les bastions)", a-t-il indiqué.

Chez Degroof Petercam, l'analyste Kris Kipper souligne de son côté que le holding s'attend à un deuxième semestre meilleur. "Cela conduit même à la proposition de verser un dividende après tout", a-t-il relevé.

Le dragage affecté par le Covid-19

CFE , dans lequel AvH est investi, a suscité des avis partagés des analystes. "Nous restons prudents sur la dynamique à court terme pour le marché du dragage, ce qui se reflète dans notre objectif de cours de 75 euros", indique Bart Cuypers, analyste chez KBC Securities. "Le carnet de commandes reste toutefois bien fourni pour traverser la période actuelle, tout en restant positif pour le moyen et long terme. En considérant la position de leader de CFE dans le marché compétitif mais en plein essor de l'éolien offshore, représentant une valorisation qui n'est pas encore prise en considération, nous maintenons notre conseil d'accumuler", ajoute-t-il.

"Le carnet de commandes de CFE à la fin juin s'établissait à 5,5 milliards d'euros, bien plus que prévu et fournissant suffisamment de visibilité au second semestre 2020 et au-delà en 2021", note Tijs Hollestelle, analyste chez ING.

Chez Degroof Petercam, l'analyste Luuk Van Beek s'inquiète quant à lui de DEME , le pôle dragage et offshore de CEF. "Les défis actuels ont frappé DEME plus durement que prévu. Le deuxième semestre devrait encore voir un impact négatif significatif, quoique moins important qu'au premier semestre. Le solide carnet de commandes est encourageant étant donné les conditions de marché plutôt difficiles du dragage. L'entrée tardive dans la flotte des Spartacus et Orion soutiendra également les résultats futurs. Les autres unités CFE devraient pouvoir afficher des performances relativement normales en H2 et semblent s'être bien ajustées aux limitations de Covid-19", observe-t-il. "Nous resterons prudents sur la reprise en 2021, car l'environnement actuel rend plus difficile l'obtention de nouveaux contrats à des niveaux de prix décents, alors qu'il y aura toujours un impact négatif de Covid-19 sur le dragage" ajoute-t-il.