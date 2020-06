AvH perd un fan | Target réduit sur CFE | Réorganisation judiciaire pour FNG (+Briefing)

Il est suivi par Solvay (-2,6%), Aperam (-2%) et AB InBev (-1,8%). Seules les valeurs de santé sont sans le vert: UCB prend 2,3%, Argenx 1,6% et Galapagos 0,6%.

Hors Bel 20, CFE chute de près de 6%. Kepler a réduit son objectif de cours sur la valeur. Qrf recule de 3,8% et Econocom de 3,6%.

Dans le haut du tableau, pointons la présence d’ Oxurion (+4,4%) et de Care Property Invest (+2,5%). La société immobilière a fait son entrée sur le marché espagnol.

• Le briefing actions belges

> AB Inbev et Kinepolis , grands favoris des experts boursiers. En plaçant ces deux valeurs dans le peloton de tête de leurs actions préférées, les analystes boursiers montrent qu’ils s’attendent à ce que notre vie quotidienne se normalise au cours du second semestre. Notre article .

>L'accord Proximus -Belfius, un tournant? L'acteur financier veut apporter toujours plus de services à ses clients. L'opérateur télécom est à la recherche de nouveaux relais de croissance. Afin d’atteindre ces objectifs, Belfius et Proximus joueront donc la carte du partenariat. La collaboration historique pourrait bien bousculer les habitudes des deux secteurs. Notre article .

>Au 16 juin 2020, Gérald Frère, Ségolène Gallienne, Stichting Administratiekantoor FrèreBourgeois, The Desmarais Family Residuary Trust, Parjointco Switzerland et Pargesa Netherlands détenaient désormais 38,24% du capital et 53,90% des droits de vote de GBL . Le communiqué.