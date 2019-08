AvH soutient le cours de Sipef (débriefing actions belges)

La société wallonne Hamon (+13,18% à 0,25 euro) a franchi une étape cruciale ce jeudi. Les détenteurs d'obligations émises par le groupe d'engineering en janvier 2014 ont approuvé les trois mesures proposées par son conseil d’administration: l'extension de la date d'échéance des obligations au 30 janvier 2025; la réduction du montant dû à l'échéance à 60% de la valeur nominale spécifiée des obligations; et la réduction du taux d'intérêt de celles-ci à 3,3% brut par an à partir du 30 janvier 2020. Lire notre article

IBA ne convainc pas

De son côté, IBA a lâché 1% à 16,83 euros malgré la publication de bons résultats semestriels. Ses ventes ont grimpé de 14% à 202,8 millions d'euros pour les six premiers mois de l'année, tandis que son carnet de commandes est "à son niveau le plus haut", soit 1,1 milliard d'euros. Les autres chiffres clés du groupe restent cependant dans le rouge. Le résultat d’exploitation (ebit) s'est ainsi dégradé quelque peu à -7,1 millions . "Bien que les marges soient un peu décevantes, nous pensons que la société est prête pour un excellent second semestre avec l’installation de six salles de protonthérapie et la livraison de plus de 10 salles. Nous pensons donc que la prévision d’un rebit positif reste réalisable", indiquent les analystes de KBC Securities. Lire notre article