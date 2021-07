Avast décolle après des discussions de fusion

Le Bel 20 a lâché 0,96%, l'AEX 0,74%, le CAC 40 0,99% et le DAX 1,01%. L'indice britannique FTSE100 a reculé de 1,12%. Le Stoxx 600 a perdu 0,95% et l'Euro Stoxx 50 1,05%.

Le secteur de l'énergie (-2,79%) a signé l'une des plus fortes baisses du Stoxx 600 ce jeudi avec des baisses de 2,85% pour BP et de 2,18% pou r Royal Dutch Shell . CGG a perdu 3,52%.

Les actions restent proches des sommets records. Donc, malgré le remaniement latéral récent, c'est vraiment business as usual sur les marchés.

Les secteurs les plus sensibles au cycle économique, comme l'automobile et les voyages, ont également souffert ce jeudi alors que les investisseurs se sont inquiétés de l'augmentation des cas de Covid-19 dans le monde. "Pourtant, les actions restent proches des sommets records. Donc, malgré le remaniement latéral récent, c'est vraiment business as usual sur les marchés", a commenté Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.