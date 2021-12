Avec TeleSign en bourse, Proximus s'enlève une épine du pied

"TeleSign est officiellement une licorne"

"Jackpot!", crient à l'unanimité les analystes, qui prédisaient un bond de 5% à 10% de l'action ce vendredi. "Avec une valeur d'entreprise d'environ 1,15 milliard d'euros, TeleSign est officiellement (...) une licorne ", souligne Vivien Maquet de Degroof Petercam ("under review"). Selon lui, cette valorisation représente 3,3 fois le chiffre d'affaires et 50 fois le résultat brut d'exploitation (ebitda) attendus pour 2021 .

Il estime également que l'opération résout un problème épineux pour Proximus , à savoir comment ils auraient financé la croissance de Telesign. "En effet, si l'on regarde le business plan de Telesign (...) on constate une chute spectaculaire de la rentabilité, de 30 millions d'euros d'ebitda en 2020, à une perte de 22-23 millions en 2022-2023 et de 8 millions en 2024. Le tout étant nettement en deçà des attentes." D'après l'analyste, ce plan aurait été mal reçu par les investisseurs alors que Proximus doit investir massivement dans le déploiement de la fibre optique en Belgique.

Atténuer les craintes des investisseurs

Du côté de KBC Securities, on retient qu'avec la levée d'environ 487 millions de dollars grâce à l'entrée en bourse de TeleSign, Proximus est en bonne voie pour atteindre son objectif de récolter 700 millions d'euros via des cessions d'actifs entre 2020 et 2025. "Ce produit peut financer en partie les investissements dans le réseau et peut atténuer considérablement les inquiétudes des investisseurs quant à la durabilité du dividende", pense Ruben Devos ("conserver", 20 euros).