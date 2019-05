Avis de broker sur Ageas | Bonnes nouvelles pour IBA, Mithra et Greenyard (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Umicore est en tête des hausses (+2,8%) sans raison apparente. Il s’agit sans doute d’achats bon marché après la sévère chute de l’action de ces dernières semaines. AvH et Aperam gagnent autour d’un pourcent.

Les bancaires sont à la traîne: ING et KBC se contractent de 0,4%. Ageas , pour sa part, cède 0,2%. Un broker a réduit son objectif de cours sur la valeur.

Hors Bel 20, Dexia bondit de 8,8%. Greenyard et IBA prennent 3%. Le premier a signé un accord stratégique avec Delhaize Belgium tandis que le second a décroché un contrat en Italie pour un Proteus One. Mithra, qui a conclu un accord pour le Myring en Allemagne, n’est pas en reste (+2,2%).