Avis de broker sur Cofinimmo | "Shorteurs" sur Agfa et Melexis | Une biotech en forme (+Briefing)

Après un début de séance dans le rouge dans la foulée de Wall Street, les marchés européens ont rapidement effacé leurs pertes et entamé une tentative de rebond.

Les principales bourses européennes ont à nouveau ouvert en baisse ce vendredi matin avant de rebondir quelques minutes plus tard. L'ambiance était plombée par la chute de Wall Street la veille, provoquée par les sombres prévisions économiques de la Réserve fédérale (Fed) et un regain des nouveaux cas de contamination au coronavirus aux Etats-Unis.

À Bruxelles, le Bel 20 , après avoir cédé plus d’un pourcent dans les premiers échanges, repassait dans le vert vers 9h15 avec un gain de 0,37%. Même mouvement pour l’indice des valeurs cotées en continu.

Ageas et AB InBev composent le duo de tête avec des gains de 1,8%. Le tandem est suivi par ING (+1,7%), WDP (+1,2%) et Solvay (+1,6%).

Les valeurs liées à la santé sont en queue de peloton: UCB perd 2,1%, Argenx 1,9% et Galapagos 1,8%.

Asit Biotech (-4,3%), Genkyotex (-4%) et Qrf (-2,6%) sont à la traîne.

• Le briefing actions belges

>Proximus et Belfius annoncent un partenariat inédit. L’opérateur et la banque travailleront ensemble dès l'année prochaine. Proximus proposera des services bancaires sur son app et inversement.