Avis de brokers sur AB InBev, GBL, Proximus, Kinepolis et Sipef (+Briefing)

• La tendance

ING qui est dans le collimateur des autorités italiennes (lire plus bas) accuse un repli de 3,4% et pèse sur l’indice de référence. Engie et bpost ont quitté ce dernier et ont été remplacés par Barco (+0,4%) et WDP (+0,9%). Aperam est en tête des hausses (+1,9%). AB InBev s’adjuge 0,6%. ABN Amro a relevé son objectif de cours sur la valeur.