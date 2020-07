Avis de brokers sur AB InBev et GBL | Un "shorteur" se renforce sur Euronav (+Briefing)

Le vert est de mise ce lundi matin sur les marchés européens dans le sillage de Wall Street. Ils sont portés par les espoirs d'un traitement contre le Covid-19 et l'imminence des résultats d'entreprises.

Les principales bourses européennes ont ouvert en hausse ce lundi matin dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques, les espoirs d'un traitement contre le Covid-19 et l'imminence des résultats d'entreprises reléguant au second plan les inquiétudes liées à l'augmentation des cas d'infections au nouveau coronavirus.