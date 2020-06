Avis de brokers sur AB InBev et Umicore | Prises de bénéfices sur une biotech (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert à nouveau en hausse, ce mardi, l'optimisme sur les perspectives économiques dominant toujours en dépit des tensions sino-américaines et des craintes liées aux manifestations violentes aux États-Unis.

À Bruxelles, le Bel 20 progressait de 0,23% vers 9h15, l’indice des valeurs cotées en continu avançant plus franchement (+0,52%).

Ageas (+3,1%) poursuit sur sa lancée de la veille enclenchée par la fin d’une affaire en justice. Barco s’adjuge 1,9%, WDP 1,5% et Aperam 1,1%.

Avec un repli de 2,2%, Colruyt est lanterne rouge. Telenet abandonne 0,7% et Galapagos 0,4%. AB InBev, qui pourtant bénéficie d’une révision à la hausse d’un objectif de cours, cède 0,3%.

Hors Bel 20, Avantium bondit de 22%. Nyrstar, qui tient une AG ce jour sur sa liquidation, prend 4% et Sioen 3,1%.

Celyad, qui a nettement grimpé la semaine dernière, fait l’objet de prises de bénéfice (-4,8%). Notons encore les reculs de Deceuninck (-2,2%) et de Balta (-2%).

•Le briefing actions belges

> Argenx a annoncé la clôture officielle de son offre globale d’actions et de certificats qui lui a permis de lever 862,5 millions de dollars, soit 784,7 millions d’euros. Le communiqué.

> Nyrstar a publié une mise à jour à propos des actions en justice menées par certains actionnaires contre la société et le conseil d’administration ainsi sur l’enquête de la FSMA. Le communiqué.

>VGP et Allianz signalent qu’ils ont étendu leur partenariat stratégique via un nouvelle coentreprise 50-50 portant sur le développement du parc VGP de Munich qui est déjà presque entièrement loué à KraussMaffei Technologies et BMW. Le communiqué.