Avis de brokers sur Ageas, Cofinimmo, AB InBev et Umicore | GBL cote ex-dividende (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en nette hausse ce mardi matin dans le sillage de la clôture positive de Wall Street, la perspective d'une reprise progressive de l'activité économique l'emportant sur le regain de tensions entre les États-Unis et la Chine.

À Bruxelles, le Bel 20 ne s’adjugeait plus que 1% vers 12h25, contre 2% à l'ouverture, l’indice des valeurs cotées en continu avançant de 1,52%.

Galapagos (+4,7%) est en tête des hausses au sein du Bel 20, suivie par KBC (+3,4%), WDP (+2,7%) et Barco (+2,4%).

Hors Bel 20, après avoir dévissé de plus de 20% lundi, FNG (Brantano) rebondit ce matin (+7,7%). MDxHealth grimpe également (+7,1%), tandis que Vastned Retail prend 6,5%. La SIR a dévoilé ses chiffres du premier trimestre lundi soir.

Notons encore la chute de 12,5% d' Hamon après sa récente envolée et les replis d' IBA (-2,5%) et de Bone Therapeutics (-1,8%).

• Le briefing actions belges

> Agfa-Gevaert finalise la vente d'une partie de HealthCare IT. Malgré la pandémie, Agfa-Gevaert annonce avoir finalisé la vente d'une partie de HealthCare IT au groupe italien Dedalus pour une valeur d'entreprise de 975 millions d'euros. Le communiqué.

>Vastned Retail Belgium a dégagé un résultat EPRA de 0,40 euro par action au premier trimestre, contre 0,67 euro un an plus tôt. La diminution est presque complètement imputable à la provision pour des pertes potentielles sur les créances locatives impayées à cause de la crise du Covid-19. Le communiqué.