Avis de brokers sur Ageas, ING, bpost et une SIR | Nouveaux "shorteurs" sur Ontex et Euronav (+Briefing)

Les futurs sortants du Bel 20 sont en queue de peloton: Barco recule de 1,3% et ING de 1%. Par contre, les deux valeurs qui vont rejoindre l’indice sont à la fête : Elia gagne 3,8% et Melexis 3%.

Le briefing actions belges

>Barco et ING quittent le Bel 20. On connaît l'issue de la traditionnelle chaise musicale du mois de mars: Barco et ING sortent de l'indice phare de la Bourse de Bruxelles, au profit d'Elia et Melexis . Notre article.