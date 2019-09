Avis de brokers sur Ageas et Kinepolis | Cette action du Bel 20 a grimpé de 23% en un mois (+Briefing)

Début de séance très timide en Europe ce vendredi après les annonces de la BCE et les progrès constatés dans le dossier du commerce entre les Etats-Unis et la Chine

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en très légère hausse vendredi, les signes de progrès sur le dossier du commerce entre les Etats-Unis et la Chine et le nouveau plan de soutien de la Banque centrale européenne (BCE) continuant de l'emporter sur les craintes de ralentissement économique mondial.

Sofina se distingue avec un gain de 2,5% et touche un plus haut historique à 187 euros. Elle est suivie par Aperam (1,4%) et KBC (+1,4%). En un mois, l’action du producteur d’inox a grimpé de 23%.