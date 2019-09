Avis de brokers sur Colruyt, Galapagos, Tinc et Kiadis | Celyad suspendue (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Aperam et Solvay sont en tête des hausses avec une avancée de 1,8%. Elles sont suivies par les bancaires KBC (+1,1%) et ING (+1,1%). Galapagos , de son côté, prend un bon pour cent. Berenberg a relevé son objectif de cours à 200 euros sur la valeur.

Seules deux actions sont clairement dans le rouge : AB InBev (-0,4%) et Proximus (-0,4%).

Hors Bel 20, la biotech Biocartis prend 4% après des baisses répétées. Dans le même compartiment, MDxHealth s'adjuge 3,8%. Celyad , pour sa part, est suspendue. La biotech organise un placement privé. Notons encore les gains de Mithra (+1,7%) et d’ Econocom (+2,8%).

Dans le bas du tableau, on retrouve Dexia (-5,6%) et Kiadis (-4,7%) qui avaient déjà souffert hier. KBC Securities a abaissé sa recommandation et son objectif de cours sur Kiadis.