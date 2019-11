Avis de brokers sur GBL, ING et WDP | Aedifica vise la Finlande (+Briefing)

L'espoir d'un accord commercial et de bons chiffres de l'emploi US ont permis aux marchés européens d'entamer la semaine sur une note positive.

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en hausse ce lundi matin dans le sillage des marchés asiatiques, l'espoir d'un accord commercial et de bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis étant susceptibles de redonner aux investisseurs du goût pour les actifs risqués.

Le trio de tête au sein du Bel 20 est constitué d’Aperam (+3,3%), d’Umicore (+2,5%) et de Solvay (+1,7%). Derrière, on trouve les bancaires ING (+1,3%) et KBC (+1%).