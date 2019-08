Avis de brokers sur GBL, Umicore, Aperam et Ontex | Une biotech plombée (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Dans le haut du tableau, on épinglera les performances d’ Euronext (+3%) et d’ Avantium (+2,6%).

• Le briefing actions belges

>Argenx à l'abri du besoin jusqu'en 2021. Pour les six premiers mois de l'année, les dépenses en recherche et développement d'Argenx ont plus que doublé à 78 millions d'euros et elles vont encore grimper. Mais sa trésorerie de 944 millions d'euros lui permet d'appréhender l'avenir sereinement. Notre article.