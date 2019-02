Avis de brokers sur Galapagos et Argenx, AB InBev à la traîne (+Briefing)

• La tendance

AB InBev est lanterne rouge (-1,9%). UCB (-0,9%) et Cofinimmo (-0,9%) ne sont pas très en forme non plus.

Hors Bel 20, le replis les plus nets sont le fait d’ Avantium (-5,3%) de Nyrstar (-3%) et de Leasinvest (-2,1%). Elia , pour sa part, s'effrite de 0,3% malgré de très bons résultats. Le groupe planche sur une augmentation de capital.

Dans le haut du tableau, on retrouve les biotechs Bone Therapeutics (+2,7%), Acacia (+3%) et Oxurion (+2,2%).

• Le briefing actions belges

>AvH acquiert 60% du capital de Biolectric aux côtés du fondateur et CEO Philippe Jans. Biolectric se présente comme le leader dans le segment de la production et de la vente d’installations compactes de biogaz destinées aux élevages de bétail et de porcs et aux stations de traitement des eaux. Le communiqué.