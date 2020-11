Avis de brokers sur ING et Aperam | Galapagos sous pression | Balta en forme (+Briefing)

Dans le bas du tableau, on pointera la présence de Hamon (-3,7%), Recticel (-1,6%) et de Bone Therapeutics (-1,5%).

Le briefing actions belges

>Galapagos et OncoArendi Therapeutics ont signé un accord de collaboration et de licence exclusif pour le développement et la commercialisation de l'OATD-01 d'OncoArendi. OATD-01 est prêt pour la phase 2 de développement du traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et d'autres maladies à composante fibrotique. Les détails financiers dans le communiqué.